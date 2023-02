Guerra Ucraina Russia, Cremlino: non ci sono condizioni per sviluppi pacifici.

Spread the love

Al momento la Russia non vede le condizioni per uno “sviluppo pacifico” della situazione in Ucraina, per cui l’operazione militare russa continuerà, ha detto il portavoce del Cremlino. Secondo l’ex presidente russo Medvedev la continua fornitura di armi occidentali a Kiev rischia di provocare una catastrofe nucleare globale. Zelensky prepara la controffensiva di primavera e promette: “Ripristineremo la pace”. Putin accusa: “L’Occidente ha un solo obiettivo: liquidare la Federazione russa”

skytg24