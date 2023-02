Primarie del Pd, Schlein è la nuova segretaria. Bonaccini: «Complimenti, ora le daremo una mano»

Spread the love

È Elly Schlein la nuova segretaria del Pd. Battuto Stefano Bonaccini, che in tv intorno alle 23,30 ha ammesso la sconfitta di quasi otto punti percentuali. È un risultato che segna una chiara svolta per il partito. Un dato clamoroso perché è la prima volta che il voto dei gazebo, al quale partecipa anche chi non ha la tessera Pd (circa 1 milione i voti per queste primarie), ribalta quello degli iscritti.

“Saremo un bel problema per il governo Meloni, a difesa dei più poveri, dei lavoratori sfruttati, per difendere la scuola pubblica nel momento in cui il governo tace davanti a un’aggressione squadrista. Saremo qui a fare le barricate contro ogni taglio sulla sanità pubblica”. Sono le prime parole della segretaria del Pd parlando dal suo comitato elettorale dopo la vittoria delle primarie.

