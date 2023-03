Donne che fanno la scienza: convegno in ateneo

Spread the love

Giovedì 2 marzo nell’auditorium della Biblioteca scientifica e tecnologica a Udine

Per celebrare la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze della scienza e la Giornata internazionale dei diritti delle donne, l’Università di Udine organizza “Donne che fanno la scienza”. L’evento si svolgerà giovedì 2 marzo alle 14.30 nell’auditorium della Biblioteca scientifica e tecnologica in via delle Scienze a Udine. Dopo i saluti istituzionali del rettore Roberto Pinton, del delegato per la ricerca Alessandro Trovarelli e della delegata per le pari opportunità e presidente del CUG Valeria Filì, introdurrà e coordinerà i lavori Maria Cristina Nicoli, ordinaria di Scienze e tecnologie alimentari, componente del CUG e del Cda dell’università.