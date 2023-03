In piena notte i pompieri di Tortona salvano disabile e due cani dalla casa in fiamme

Spread the love

E’ accaduto nel comune di Alzano Scrivia quando i pompieri sono intervenuti in seguito ad un incendio che, secondo la prima sommaria ricostruzione potrebbe essersi sviluppato a causa di un corto circuito del frigorifero al pianterreno della casa. Fumo e fiamme hanno subito invaso l’abitazione dove al primo piano si trovava la persona disabile. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito di salvarla e trasportala per controlli in ospedale dal 118 anche a causa del fumo che potrebbe avere respirato. I pompieri hanno messo in salvo anche due cani che si trovavano all’interno e hanno spento le fiamme rientrando in sede dopo oltre tre ore.

