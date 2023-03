Milano, a fuoco cumuli di rifiuti in un palazzo abbandonato in via Quintiliano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Un incendio è divampato questa mattina, alle 11.36, in una palazzina abbandonata, in via Quintiliano. Le fiamme hanno interessato diversi cumuli di rifiuti e materassi presenti al quarto e quinto piano della struttura che negli anni è diventata un ricovero per senzatetto.

Sul posto sono giunte 5 squadre dei Vigili del fuoco, personale della polizia di stato e 118. Non risultano persone ferite o intossicate.