Piantedosi andrà in parlamento a rispondere sul naufragio di Crotone

Spread the love

l ministro che ha detto che «la disperazione non giustifica viaggi che mettono in pericolo i figli» si giustifica con il Corriere: «Non sono disumano». Pd, M5s e Avs chiedono chiarezza su quanto accaduto. Il presidente Occhiuto adesso dice che le Ong servono. Salvini e Crosetto tacciono sul mancato intervento della Guardia costiera e della Marina

Continua a salire il conto delle vittime del naufragio di Crotone, giunte ormai a 64 morti accertate, tra cui donne e bambini, migranti partiti dalla Turchia che cercavano disperatamente la salvezza. Le opposizioni, Pd, M5s e Avs hanno chiamato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a rispondere di quanto accaduto in parlamento, il ministro ha detto al Corriere che andrà: «Rispondere in Parlamento saràl’occasione per illustrare ancora una volta una linea politica chiara che intende contrastare i flussi incontrollati e la rete dei trafficanti». Mercoledì è fissato anche l’appuntamento in commissione per illustrare le linee programmatiche del suo dicastero.

EDITORIALIDOMANI.IT