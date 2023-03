Vaticano: verso lo stop agli alloggi gratis per cardinali, segretari e dirigenti

Spread the love

Canoni per responsabili che operano in Curia equiparati a quelli applicati agli altri: abolizione delle disposizioni che prevedono l’uso dell’alloggio gratuito o vantaggioso per cardinali, capi dicastero, presidenti, segretari, sottosegretari, dirigenti, degli immobili di proprietà degli enti che fanno riferimento alla Santa Sede.

Sono queste alcune delle novità, anticipate dal sito messainlatino.it, che papa Francesco starebbe per varare con un “rescriptum”.

Secondo quanto pubblicato dal sito “Messa in latino” , la decisione di Papa Francesco è arrivata lo scorso 13 febbraio, al termine di un’ udienza di tabella con Caballero Ledo, il nuovo Prefetto della Segreteria per l’Economia, “per far fronte agli impegni crescenti che la Santa Sede sta affrontando per l’adempimento al servizio della Chiesa Universale e ai bisognosi, chiede di destinare e riservare alla Sede Apostolica maggiori risorse anche incrementando i ricavi alla gestione del patrimonio immobiliare così ha disposto l’abolizione di alloggi gratuiti e vantaggiosi a Cardinali, Capi Dicastero, Presidenti, Segretari, Sotto Segretari, Dirigenti, Uditori ed equiparati, del Tribunale della Rota Roma, degli immobili di proprietà delle Istituzioni Curiali e deli Enti che fanno riferimento alla Santa Sede inclusi nella lista allegata allo Statuto del Consiglio per l’Economia comprese le Domus”.

