Bosco Chiesanuova: agricoltore coinvolto in incidente mortale con mezzo agricolo

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Intervento dei vigili del fuoco, questa sera alle ore 18.00, per un incidente agricolo a Bosco Chiesanuova in via strabur.

Per cause ancora in fase di accertamento un 76enne del luogo, alla guida del suo trattore, è deceduto dopo essere rimasto incastrato tra la ruota posteriore e l’utensile collegato al mezzo.

I vigili del fuoco, giunti da Verona con 2 mezzi e 6 uomini, hanno operato per rimuovere parte dell’attrezzo che bloccava la vittima e liberarlo permettendo ai sanitari di operare in manovre di rianimazione risultate vane. A causa della zona impervia si è reso necessario utilizzare il mezzo 4×4 dei vigili del fuoco per trasportare la vittima il luogo dove ad attenderlo vi era l’ambulanza.

Sul posto i carabinieri della locale stazione per le indagini del caso