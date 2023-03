Genova, studenti accusano malori all’istituto Caboto di Chiavari: evacuata la struttura

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella tarda mattinata del primo marzo, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Castagnola, a Chiavari, presso la scuola Caboto, per le esalazioni che hanno irritato occhi e vie respiratorie di alcuni studenti. Immediatamente i Vigili del fuoco hanno messo in atto il piano di evacuazione che si è svolto in maniera rapido e ordinato. La squadra intervenuta ha poi successivamente verificato l’eventuale presenza di monossido di carbonio ma con esito negativo. Da indagini svolte si è presunto che potesse esserci stato un accumulo di vapori di vernici dovute a delle lavorazioni svolte nei giorni scorsi