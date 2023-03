Siria, incendio tra le tende dei terremotati: morti due bambini di 4 e 7 anni

Spread the love

Due bambini siriani, fratello e sorella di 4 e 7 anni, sono morti a causa delle ustioni riportate in un incendio che è scoppiato nel campo allestito per i terremotati scampati al sisma che ha distrutto la Siria e la Turchia. La tragedia è avvenuta a Darkush, nella valle del fiume Oronte, nella regione siriana di Idlib, area non controllata dal governo. Rimasti ustionati anche 4 dei loro fratelli e la madre. Lo ha riportato l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria, secondo cui i due bambini sono morti in ospedale al confine tra Turchia e Siria. La famiglia era stata sfollata due volte, prima per la guerra e poi per il terremoto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio è scoppiato a causa del malfunzionamento di una stufa artigianale usata in modo improprio a causa dell’assenza di combustibili e strumenti adeguati al riscaldamento domestico

notizie.it