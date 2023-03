Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco, con sei squadre complessive tra permanenti e volontari, sono intervenuti per un incendio cascina a Grumello dal Monte (BG) in via Brescia intorno alle 12:27.

Spente le fiamme è iniziata la fase di bonifica. L’incendio ha avuto origine dalla canna fumaria, interessando 50 mq di tetto. Non ci sono stati feriti ed altri gravi danni materiali.

VIDEO