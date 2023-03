Incidente a Terranuova, 33enne muore in uno schianto dopo aver perso il controllo dell’auto

Spread the love

Altro dramma stradale. Sulla circonvallazione di Terranuova (Arezzo), un uomo di 33 anni ha perso il controllo della sua auto (un’Audi A6), per cause ancora da chiarire, ed è morto schiantandosi contro un guardrail e poi contro un muretto.

I soccorsi disperati e i tentativi di rianimazione – Sul posto il 118, i vigili del fuoco, i carabinieri di Loro Ciuffenna e anche quelli del nucleo radiomobile della compagnia di San Giovanni Valdarno.

Purtroppo, per l’uomo non c’è stato niente da fare. I soccorsi disperati e i tentativi di rianimarlo in strada una volta estratto dalla sua Audi ormai distrutta sono risultati vani.

La vittima è un giovane di 33 anni. L’incidente si è consumato lungo la serata di giovedì 2 marzo, intorno alle 21.30, a ridosso del bivio che vira verso Poggio Orlandi.