Trento, inaugurazione del 37° Campionato Italiano di Sci Alpino e Nordico, 8° Campionato di Snowboard e 7° Campionato di Sci alpinismo

VIGILI DEL FUOCO – SPORT

La 37° edizione dei Campionati Italiani di Sci Alpino e Nordico, 8° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Snowboard e 7° Campionato Italiano Vigili del Fuoco di Sci alpinismo, torna a svolgersi nello splendido paesaggio di Pinzolo-Madonna di Campiglio dopo la difficile fase della pandemia e dello stop alle competizioni dovuto all’emergenza sanitaria. Il ritorno in questi meravigliosi luoghi segna in tal senso una rinascita nel posto in cui curiosamente tutto è nato: la prima edizione dei Campionati Italiani del 1985 si svolse proprio a Madonna di Campiglio, seguita dalla terza del 1987, dalla diciassettesima del 2001 e dalla 31° del 2015.

Con il via della gara di slalom gigante alle ore 8.30 di questa mattina i campionati sono entrati nel vivo della competizione. L’evento vede impegnati circa 1100 vigili del fuoco provenienti da tutte le regioni d’Italia che gareggiano nelle discipline di slalom, sci alpinismo, fondo, snowboard e combinata.

La manifestazione, indetta dall’Ufficio per le Attività Sportive ed organizzata dalla Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari della Provincia Autonoma di Trento, si svolge a Pinzolo/Madonna di Campiglio Val Rendena (TN) dal 2 al 4 marzo.

La cerimonia inaugurale – svoltasi nella giornata di ieri, con la partecipazione del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Ing. Guido Parisi – è iniziata con la sfilata per le vie di Pinzolo delle autorità civili e militari e di tutti gli atleti partecipanti; a seguire, poi, la cerimonia dell’alzabandiera, l’accensione del tripode, l’esibizione degli allievi vigili del fuoco del distretto VV.F. delle Giudicarie e il saluto delle autorità, alla presenza del Capo della Protezione Civile Ing. Fabrizio Curcio. A fare gli onori di casa il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini, l’assessore provinciale allo sport e turismo Roberto Failoni, il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile Raffaele De Col, il Direttore Interregionale per il Veneto e Trentino Alto Adige Loris Munaro.

Sempre nella giornata di ieri, presso la Sala riunioni della Caserma del Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Pinzolo, si è tenuto un convegno sul tema della sicurezza nel processo di transizione energetica. Moderato dal Direttore Interregionale Munaro ed introdotto dall’intervento del Capo del Corpo Nazionale Ing. Guido Parisi, il convegno ha visto la partecipazione di molti esperti provenienti dalla Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica del CNVVF: l’Ing. Eros Mannino, l’Ing.Michele Mazzaro, l’Arch. Sergio Schiaroli, l’Ing. Pierpaolo Gentile. Sono altresì intervenuti il dirigente generale del Dipartimento Protezione civile Raffaele De Col e l’Amministratore Delegato Liquigas Spa Andrea Arzà.

In serata, a segnare il momento conviviale del campionato è stata la cena dell’atleta, che ha coinvolto tutti gli atleti e le autorità presenti.