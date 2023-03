In aumento i suicidi nelle forze dell’ordine. Intervista al criminologo Vincenzo Musacchio

Spread the love

Il numero di agenti di polizia morti per suicidio è più del triplo rispetto a quelli feriti a morte nell’esercizio delle loro funzioni. Il suicidio è la risultante di molti fattori, non c’è solo la malattia psichiatrica. Ecco i punti critici

Il suicidio è senz’altro la risultante di molti fattori (genetici, biologici, individuali e ambientali) e, come indicato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la malattia psichiatrica non è l’unico fattore di rischio. Dobbiamo considerare come altri potenziali fattori anche quelli sociali, economici e relazionali del soggetto. Abbiamo intervistato il criminologo Vincenzo Musacchio che ha incrociato alcuni dati facendo emergere molti punti critici che abbiamo cercato di portare alla luce.

