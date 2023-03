Incendio al casello di Grandate di una vettura

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

I vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio sono intervenuti oggi in A9 direzione nord nei pressi del casello di Grandate per lo spegnimento di un incidente di una vettura in transito fortunatamente senza conseguenze per persone

5/3 – Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in Mariano Comense via Matteotti ore 20.50 per incendio appartamento. Tre squadre Vvf in posto per lo spegnimento.

Non si segnalano feriti. A titolo precauzionale è stato necessario evacuare gli occupanti il fabbricato. Rimane impraticabile l’appartamento interessato dall’evento