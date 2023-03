Maxi incendio, distrutti cento quintali di legname. L’intervento dei vigili del fuoco per evitare che le fiamme arrivino al bosco

Spread the love

GAMBUGLIANO. Oltre due ore di intervento per i vigili del fuoco impegnati nel maxi incendio che è scoppiato nell’Alto vicentino e che ha coinvolto oltre cento quintali di legname.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme sono scoppiate in via Ca’ Burina a Gambugliano.

Non si conoscono al momento le cause che hanno causato l’incendio e sono in corso le indagini per capire cosa possa essere successo.

Ad intervenire sul posto sono stati i vigili del fuoco di Arzignano che hanno spento le fiamme e attivato le operazioni di bonifica per eliminare eventuali focolai.

