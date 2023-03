Messina, pullman finisce in una scarpata

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello sono intervenuti per un pullman uscito fuori strada in contrada Limari, nel comune di Sinagra, mentre percorreva la statale 116. Fortunatamente si contano solo tre feriti in modo lieve, poiché la maggior parte dei passeggeri è riuscita a scendere dal mezzo rimasto bloccato in una curva prima di finire nella scarpata.

Sul posto il personale del 118 e i Carabinieri di Patti per quanto di competenza.

