Pescara, camper esce di strada e si arresta sul ciglio di un dirupo

VIGILI DEL FUOCO

Alle 12.30 di ieri un camper con tre persone a bordo è uscito di strada mentre percorreva la statale 614 nel territorio del comune di Lettomanoppello ed è rimasto in bilico su un dirupo. Sul posto è intervenuta una squadra del Distaccamento dei Vigili del fuoco di Alanno con due mezzi, l’Autogrù della sede centrale e l’elicottero Drago VF 52 del reparto volo. La squadra ha messo in sicurezza il mezzo e ha provveduto a far uscire gli occupanti con la collaborazione del personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) a bordo dell’elicottero. Gli occupanti hanno riportato ferite lievi e non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Sul posto personale dell’Arma dei Carabinieri per quanto di competenza.