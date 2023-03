Sarno. Incendio nell’area Pip, in corso monitoraggio inquinanti atmosferici

Spread the love

A seguito dell’incendio divampato ieri pomeriggio in un’azienda di recupero di materiali ferrosi, nell’area Pip del comune di Sarno, sono al momento in funzione due campionatori di aria, tempestivamente attivati nei pressi del luogo dell’evento dall’Arpa Campania per la ricerca, rispettivamente, di diossine-furani e di polveri sottili e metalli pesanti. È stato inoltre posizionato un laboratorio mobile per i rilievi sulla qualità dell’aria, in grado di monitorare un ampio set di inquinanti tra cui PM10, PM2.5, benzene, toluene, xilene, monossido di carbonio, ossidi di azoto.

