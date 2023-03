Fiamme alla scuola dell’infanzia Arcobaleno a Bagnacavallo: asilo evacuato

Spread the love

Evacuata la scuola dell’infanzia Arcobaleno a Bagnacavallo. A causa di un rogo scoppiato nel locale cucine, l’istituto era stato invaso dal fumo. L’allarme è scattato intorno alle 15, in via della Repubblica. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco di Faenza, il 118 e la Polizia Locale della Romagna Faentina. Le fiamme sono state spente velocemente e una dipendente dell’asilo è stata costretta al trasporto precauzionale in ospedale. La donna infatti aveva tentato con un estintore di spegnere le fiamme, scaturite, sembrerebbe, da un elettrodomestico, ed era rimasta intossicata. Per i bambini invece nessuna conseguenza. Alla scuola Arcobaleno sono quindi accorsi anche i tecnici del Comune di Bagnacavallo per verificare lo stato dell’istituto e per valutarne l’agibilità.

