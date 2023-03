La svolta ecologica con il PTE

Spread the love

AURORA FELICI

La Regione Lazio ha approvato il Piano regionale di Transizione Ecologica (PTE), forte del successo di ben 480 progetti presentati dagli enti sul territorio, saranno valutati nell’ottica di un investimento da 5,9 miliardi di euro provenienti in gran parte dal PNRR e dai fondi europei. Gli obiettivi di questa pianificazione riguardano l’arco temporale da qui al 2050 e prevedono interventi sul tema del territorio sostenibile, con l’uso efficiente delle risorse, la transizione agricola e soprattutto quella energetica. Il tutto coadiuvato da una trasformazione digitale e culturale. L’obiettivo generale è completare la visione di una comunità moderna con uno stile di vita e uno spirito civile più alti. Il PTE ha raccolto progetti in risposta al bando di idee ‘Lazio in transizione’, nato per raggiungere obiettivi su aree tematiche di grande fermento, tra cui spiccano cura del territorio e comunità energetiche.