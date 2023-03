Seminario presso il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il comando dei Vigili del fuoco, nell’ambito della convenzione stipulata con il Dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo, è stato invitato a partecipare al ciclo di seminari “Altre conoscenze Utili per l’Inserimento nel Mondo del Lavoro” per il conseguimento del credito.

Grazie alla convenzione, gli studenti della facoltà possono svolgere tirocini curriculari di formazione e orientamento effettuando attività di ricerca di acceleranti volatili su diverse tipologie di supporti con utilizzo del gascromatografo accoppiato con spettrometro di massa in dotazione al NIA (Nucleo Investigativo Antincendio) del comando.

Il seminario, che si è svolto nell’aula magna del Dipartimento, ha avuto l’obiettivo di far conoscere agli studenti la struttura organizzativa del Corpo Nazionale e le sue varie attività, con specifico riferimento ai lavori del laboratorio chimico del NIA Palermo. Durante il seminario sono state valorizzate le attività del laboratorio chimico per la ricerca di acceleranti di fiamma sui reperti prelevati dalle scene di incendio e le operazioni di analisi svolte con il contributo dell’Università sulle sostanze sottoposte a diverse condizioni chimico fisiche, come ad esempio evaporazione naturale, combustione, o altro che si possono ritrovare in uno scenario di incendio.