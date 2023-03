8 marzo – la giornata per le donne – l’altra faccia della “festa”

Spread the love

LIA ALBONICO

In Italia nel 2023 Sono già 20 le donne uccise . Venti femminicidi in meno di tre mesi: questi dati emergono dal report del Ministero della Polizia Criminale aggiornato al 5 marzo-

La maggior parte, diciotto su venti, sono avvenuti in ambito familiare . Nell’analisi del Ministero, gli omicidi in genere sono diminuiti ma l vittime femminili sono aumentate. Nel 2022 le donne vittime di atti criminosi che ne hanno causato la morte, sono stati 125 di cui il il 95% maggiorenni e il 78% italiane; 61uccisee dal partner o ex e 34 vittime di un familiare stretto quale un padre o un figlio.

Le morti in 49 casi sono state usate armi improprie; in 23 morti causate da armi da fuoco, sedici donne morte soffocate o strangolate e armi da fuoco. Sedici donne sono morte per asfissia, soffocamento o strangolamento e 14 uccise a suon di botte

DUNQUE EVVIVA LE DONNE E FESTEGGIAMOLE PURE UN GIORNO ALL’ANNO . NEGLI ALTRI GIORNI VADA COME VADA IN ATTESA DEL PROSSIMO 8 MARZO

.