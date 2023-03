PagoP@ – Portale dei pagamenti on line dei servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco resi a titolo oneroso – Implementazione “modello di pagamento 3”.

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Nel quadro delle azioni di progressiva digitalizzazione dei servizi del CNVVF, l’Ufficio per le Tecnologie per l’Informazione e la Comunicazione ha reso disponibile un’implementazione del portale dei pagamenti online dei servizi erogati dal CNVVF a titolo oneroso, attraverso l’attivazione del “modello di pagamento 3”.

Tale implementazione fa seguito all’avvio in esercizio del portale dei pagamenti già comunicato con note prot. DCRisLog nr. 13280 del 27/3/2019 e si inserisce nell’ambito degli obiettivi nazionali di digitalizzazione, che prevedono l’adesione dei servizi della PA alle

piattaforme abilitanti individuate nel Piano triennale AgID.

Al riguardo si segnala che il “modello di pagamento 3”, prevede l’avviso di pagamento, che può essere generato e scaricato dall’utente, cittadino o impresa, consentendo il pagamento tramite i canali online o fisici, resi disponibili dai Prestatori di Servizi di Pagamento convergenti in PagoP@ (Banche, Poste, Tabaccai, GDO, Home banking, ATM, APP, sportello fisico).

La caratteristica del “modello di pagamento 3” è quella di utilizzare il CBILL, uno dei canali abilitati su PagoP@, utilizzando il codice interbancario CBILL ed il QR code.

La disponibilità del servizio è accompagnata da un avviso sulla home page della piattaforma dei pagamenti VVF, raggiungibile al link https://pagopa.vigilfuoco.it/ Considerata l’implementazione in parola è opportuno prevedere una informativa al personale

degli Uffici in indirizzo, affinchè possa essere successivamente fornito un esaustivo supporto all’utenza, favorendo la completa utilizzazione dei servizi online disponibili

ALL.: 1

ALL.: 2