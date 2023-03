 Governo in trasferta a Cutro, scritte contro Piantedosi e peluche contro le auto

Spread the love

ANSA – A Cutro la riunione del Consiglio dei ministri dopo il naufragio del barcone di migranti del 26 febbraio che ha provocato 72 morti accertate. Scritte contro il ministro dell’Interno Piantedosi e il governo sono comparse lungo la strada che collega la statale 106 al paese.

Una bozza del decreto sui flussi di migrant prevede che diventi triennale (2023-2025) con quote preferenziali per i Paesi che, ‘anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità’ con i traffici migratori irregolari. In piazza anche proteste. “Not in my name”: sono i cartelli che un gruppo di manifestanti ha sollevato all’arrivo dei ministri. Verso le auto con a bordo gli esponenti del governo i manifestanti hanno urlato “vergogna” e hanno lanciato diversi pupazzi di peluche.