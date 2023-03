Seduta spiritica a scuola, ansia e svenimenti: 28 studentesse ricoverate. «Hanno giocato con le tavole Ouija»

Spread the love

Crisi d’ansia. Stato d’angoscia. Svenimenti. Un gruppo di 28 studentesse è stato ricoverato d’urgenza in ospedale dopo aver fatto una seduta spirita giocando con una tavola Ouija. in una scuola in Colombia. Le ragazze sono state colpite da mancamenti al Galeras Educational Institution, a Pasto, nel sud del Paese.

Identità e diagnosi delle studentesse non sono state rivelate, ma i genitori puntano il dito contro l’attività svolta dalle figle nell’istituto. Hanno usato le tavole Ouija, tavole “parlanti” per mettersi in contatto con gli spiriti che interagiscono attraverso messaggi misteriosi. Create negli Stati Uniti nel 1886, le Ouija sono diventate un “must” della tradizione occulta per la loro presunta capacità di far comunicare con i morti e conferire potenzialità paranormali a coloro che le usano.