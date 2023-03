Fisco, arrivano maggiori benefici per i redditi medio-alti

Spread the love

ANSA – E’ la strada tracciata dalla delega al governo per la riforma fiscale, che punta a cambiare il volto del fisco con una serie di interventi che vanno dalla nuova Irpef a 3 aliquote alla razionalizzazione dell’Iva.

Misure che raccolgono il plauso di diverse categorie, ma la bocciatura della Cgil, che va in pressing sul governo perché si confronti prima di prendere delle decisioni. Il provvedimento, atteso la prossima settimana in consiglio dei ministri, prende intanto una forma sempre più compiuta. Dopo le slide del Ministero dell’economia, hanno iniziato a circolare alcune bozze, che confermano l’impianto di massima: un ddl in 22 articoli e cinque parti, che delega il governo ad attuare entro 24 mesi la “revisione del sistema tributario”.

Una delle misure su cui si concentra l’attenzione è la nuova Irpef. La delega prevede genericamente la “revisione e graduale riduzione” dell’imposta nel rispetto della progressività e nella prospettiva di arrivare ad un sistema con “aliquota impositiva unica” (che è l’obiettivo di legislatura di ‘flat tax’ per tutti).