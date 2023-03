India, nube tossica invade la città di Kochi: montagna di rifiuti prende fuoco, 600mila persone a rischio

Spread the love

In India ha preso fuoco una montagna di rifiuti: i media locali, per descrivere lo scenario, parlano di una nube grande «come 12 campi da calcio». I fumi tossici del cumulo in fiamme hanno fatto e continuano a far svenire i vigili del fuoco. Un’enorme montagna di rifiuti a Kochi, in India, ha preso fuoco sei giorni fa e più di 600.000 persone stanno affrontando lo spesso strato di fumo che ricopre la loro città.

L’impianto di rifiuti di 64749,7 metri quadrati di Brahmapuram – che contiene grandi quantità di rifiuti plastici – ha preso fuoco giovedì sera, secondo quanto riportato dalla Cnn. L’incendio ha provocato uno spesso strato di fumo su Kochi, una città dello stato costiero del Kerala. Alla popolazione è stato consigliato di rimanere in casa e di usare maschere N-95 se devono uscire, come riporta la Bbc. Un tweet di Manoj Viswanathan, giornalista del New India Express, ha mostrato una veduta aerea del fumo denso che si sprigiona dalla discarica.

