Ingegneria | Acustica delle aule scolastiche, studio Unife premiato dall’American Auditory Society

ondizioni acustiche ottimali nelle aule scolastiche influiscono sulla capacità di apprendimento di alunne e alunni, migliorando la chiarezza del parlato dell’insegnante.

In un recente studio svolto in collaborazione con alcune scuole della città di Ferrara, le ricercatrici e i ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara hanno dimostrato come anche una piccola deviazione da una corretta progettazione acustica degli spazi scolastici possa sensibilmente peggiorare le prestazioni e aumentare lo sforzo delle studentesse e degli studenti per comprendere ciò che viene detto dall’insegnante.

“La ricerca ha considerato ambienti scolastici del tutto simili tra loro ma caratterizzati da una piccola differenza riguardo al tempo di riverberazione. Questo parametro acustico descrive la coda sonora che percepiamo in una sala quando, ad esempio, battiamo le mani” specifica il Professor Nicola Prodi, autore dello studio.

