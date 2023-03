Spread the love

E’ polemica per il video del karaoke di Giorgia Meloni e Matteo Salvini alla festa di compleanno del leader della Lega. Un video postato sui social mostra il ‘Capitano’ e la premier, accompagnati al pianoforte, mentre si esibiscono in un duetto, abbracciandosi e cantando insieme ‘La canzone di Marinella’ di Fabrizio De André.

“Non hanno reso omaggio ai morti di Cutro, hanno messo in piedi una patetica messinscena, cambiato gli impegni istituzionali per andare a cantare alla festa di Salvini. Disumanità, cinismo, improvvisazione e spregiudicatezza: questo governo spiegato in pochi gesti. Che vergogna…”, commenta Simona Malpezzi, capogruppo del Pd al Senato.

