Poste, alleanza con Dhl per rafforzarsi sulla spedizione dei pacchi da e verso l’estero

Spread the love

Poste Italiane si allea con uno dei suoi maggiori concorrenti nei recapiti per rafforzare il settore della consegna dei pacchi all’estero. Il gruppo guidato da Matteo Del Fante ha raggiunto un accordo con il gruppo tedesco Deutsche Post DHL Group (DHL), azienda leader nella logistica, finalizzato a una partnership strategica nel mercato italiano e internazionale dei pacchi.

Intesa in 4 punti, dalle consegne ai locker

L’intesa annunciata è basata su quattro punti chiave. DHL eCommerce Solutions si occuperà della consegna dei pacchi di Poste Italiane verso le destinazioni europee. Poste Italiane e DHL Express offriranno ai clienti italiani una più ampia scelta e flessibilità per le spedizioni internazionali veloci attraverso i loro network. E ancora: Poste consegnerà i pacchi internazionali in arrivo in Italia da DHL eCommerce Solutions e DHL Parcel Germany. Infine, i due partner investiranno in una joint venture per realizzare una moderna e sostenibile rete di locker automatici per i pacchi in Italia.

ilsole24ore.com