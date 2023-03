Una tragedia infinita per il Vigile del Fuoco di Chicago

Spread the love

Il vigile del fuoco, Walter Stewart, era in servizio quando la sua abitazione è stata avvolta nelle fiamme ed ha cercato di salvare sua moglie ed i suoi figli.

Un bimbo era morto quasi subito dopo l’incendio, ma la moglie sopravvissuta e poi deceduta giovedì. i due figli superstiti hanno seguito la sorte della madre pochi giorni dopo.

Il veterano portavoce dei vigili del fuoco Langford ha detto in precedenza di non aver mai visto nulla di simile a questo scenario da incubo durante i suoi molti anni di seervizio; non riusciva a ricordare che il dipartimento avesse mai affrontato una tragedia come questa.

“ È semplicemente incredibile. Non riesco nemmeno a pensare a come ci si sente”. L’incendio è scoppiato nella cucina della casa ma la sua causa non era ancora nota.

Il dipartimento sta raccogliendo fondi per aiutare la famiglia di Stewart ad affrontare la “tragedia indicibile” attraverso il suo ente di beneficenza, Ignite the Spirit .