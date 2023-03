Il sacerdote sposato: con moglie e figlio in Vaticano. “Anche papà diceva messa”

Spread the love

ittà del Vaticano, 13 marzo 2023 – Più unico che raro in Vaticano, un caso molto diffuso in realtà nella chiesa attuale del Medio Oriente: il sacerdote uxorato. Il reverendo Elias Raji al Bdeiwi, presbitero siriano di rito orientale in servizio come officiale presso la Segreteria di stato vaticana, è il prete cui papa Francesco ha fatto riferimento qualche giorno fa quando, alla vigilia dei suoi dieci anni di pontificato, ha dichiarato, quasi lasciando prefigurare un nuovo strappo, che il celibato non è “un dogma”, ma solo una disciplina, “una prescrizione temporanea”. E per chiarire il concetto ha citato proprio il caso del reverendo al Bdeiwi, unico prete del genere oltre le mura leonine, pur senza nominarlo. “Nella Chiesa cattolica ci sono preti sposati: tutto il rito orientale è sposato. Tutto. Qui in Curia ne abbiamo uno, oggi l’ho incontrato, che ha la moglie, un figlio”, ha detto salvo poi chiarire che, in ogni caso, lui stesso non è pronto a vedere una simile realtà diffusa a maglie larghe in tutta la Chiesa.

quotidiano nazionale