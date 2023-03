Roma, un uomo si lancia sui binari alla stazione metro Cipro e muore

Spread the love

Ancora un blocco della metro A a Roma. Un uomo di circa 60 anni è morto nella stazione Metro Cipro, sulla banchina in direzione Battistini per le ferite riportate nell’impatto con il treno in transito. Secondo quanto si apprende, alle 6:30 circa l’uomo si sarebbe lanciato sui binari.

Immediatamente soccorso è stato portato sulla banchina dove hanno cercato di rianimarlo per diversi minuti. Sotto choc i passeggeri, caos sull’intera tratta per un paio di ore. Poi, verso le 9.30, il ritorno alla normalità.

leggo.it