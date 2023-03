Sette auto e uno scooter a fuoco nella notte a Genova

Spread the love

Sette auto e uno scooter sono andate a fuoco nella notte a Genova tra i quartieri di Albaro e Voltri.

L’ipotesi è che sia stata la stessa persona a incendiare le vetture.

Il primo intervento dei vigili del fuoco è stato alle due del mattino in via Ventimiglia a Voltri dove sono state distrutte due tre macchine e una moto. Un’ora dopo i pompieri sono stati chiamati in via Siena, ad Albaro, per due auto in fiamme. Mezz’ora dopo un altro allarme lì vicino, in via Caprera per l’incendio di altri due veicoli. Le forze dell’ordine hanno sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare il piromane. (ANSA).