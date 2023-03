Stress, la scienza svela il potere dell’amicizia

Spread the love

Chi trova un amico trova un tesoro. Ma non basta. Pare proprio che magari, parlando regolarmente con chi è legato a noi da uno stretto rapporto di amicizia, si possa creare un’alchimia psicologica in grado di aiutarci a contrastare lo stress.

Così tra la mindfulness, i vari livelli meditativi, l’attività fisica come valvola di sfogo, ci ritroviamo a scoprire il grande valore della conversazione (ma di valore ovviamente) come strumento strategico per contrastare la tensione emotiva ed il logorio che si sviluppa al lavoro e in famiglia.

Attenzione: questa realtà, dimostrata in un interessante studio apparso su Communication Research, non si traduce nel classico “come ci piace chiacchierare”. Tutt’altro. Mai come in questo caso a contare è la qualità della conversazione, o meglio dell’interlocutore che deve avere un legame molto stretto con chi punta su questa originale terapia anti-stress.

E non conta molto il tempo della somministrazione della discussione. E’ importante piuttosto che attraverso un discorso serio o un motteggio o anche solamente con il pensiero rivolto ad una persona che vale per la nostra esistenza si possa accrescere il livello di felicità, contrastando lo stress.

fortuneita.com