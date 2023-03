Video – Due barche si sono ribaltate vicino a San Diego, in California: almeno otto persone sono morte

Spread the love

Almeno otto persone sono morte a causa del ribaltamento di due barche vicino a Black’s Beach, a nord di San Diego, in California. Le squadre di soccorso sono intervenute sabato sera dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza di una donna che era a bordo di una delle imbarcazioni, su cui viaggiavano in totale 23 persone, probabilmente migranti che stavano cercando di entrare illegalmente negli Stati Uniti: San Diego si trova nell’estremo sud della California ed è molto vicina al confine con il Messico.

James Gartland, funzionario del dipartimento dei Vigili del fuoco di San Diego, ne ha parlato come di uno degli incidenti più gravi che abbiano a che fare con la tratta di persone nella storia dello stato. Gartland ha detto che per ora i soccorritori non hanno trovato alcun superstite, alcune persone però potrebbero essere scappate dopo aver raggiunto la spiaggia e prima che arrivassero i soccorsi.

