Il cane Chorizo salva un baby coyote attaccato da un falco e diventa la sua mamma

Questa è la storia di una amicizia tra un cane e un coyote raccontata dal proprietario di Chorizo, uno splendido Podenco Ibicenco femmina: “Ha salvato un cucciolo di coyote che era stato attaccato da un falco e da allora lo abbiamo portato a casa: sono inseparabili”. L’amore tra i due animali è raccontato sulla pagina di TikTok Savecilantro, seguita da quasi 67 mila utenti.

Il coyote adora Chorizo, che ricambia con un affetto indescrivibile: per lui è come una mamma. Le immagini, riportate da Pethepful, hanno toccato il cuore di tantissime persone in tutto il mondo. “Che Dio ti benedica per aver salvato questo bambino… loro sanno… solo amore… abbracci”. E ancora: “Penso che gli animali siano molto più intelligenti e abbiano più emozioni di quanto sappiamo”; “Sono semplicemente troppo dolci insieme, ed è così commovente come il coyote si sia legato a lei”; “Siamo felici che abbia trovato una mamma così apprensiva”.

la stampa