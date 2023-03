Incendio per un monopattino in carica: palazzina evacuata e un uomo in ospedale

Spread the love

MARCON – Le indagini dei vigili del fuoco si stanno concentrando su una colonnina elettrica in uno dei garage della palazzina di via Marin Sanudo. Nella notte tra domenica e ieri a quella colonnina era collegato un monopattino elettrico in ricarica.

Sarebbe partita da lì la scintilla che alle 3 di ieri mattina ha fatto scattare l’allarme antincendio nella palazzina, in pochi minuti avvolta dal fumo. Un uomo è stato anche portato al Pronto soccorso dell’Angelo, intossicato dall’aver respirato il fumo che arrivava dai garage dove le fiamme avevano iniziato a farsi sempre più strada tanto da rendere necessaria l’evacuazione dei ventitré appartamenti, poi dichiarati agibili nella mattinata.

