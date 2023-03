Migranti, pene per gli scafisti che esistevano già e flussi senza numeri: tutte le falle del decreto

Spread the love

L’analisi della “guerra globale” annunciata dalla premier Meloni contro i mercanti di uomini alla luce della cronaca recente e della storia dei morti in mare. Tra pene applicate già alte e clamorosi scambi di persona, la verità dei fatti

Alla Hamad Abdelkarim e Mered Medhanie. Basterebbero questi due nomi e le loro storie per dimostrare come le misure adottate dal consiglio dei ministri a Crotone (il decreto flussi è stato emanato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella) e le roboanti affermazioni della premier Giorgia Meloni sulla lotta ai trafficanti che l’Italia intende condurre “in tutto l’orbe terraqueo”, sono solo uno specchietto per le allodole.

la repubblica