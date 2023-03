Più alberi ed una piazza al posto della pista di pattinaggio: il Campidoglio ridisegna il parco

Spread the love

Una piazza centrale al posto dell’ex pista di pattinaggio, nuovi alberi, sistemazione dei percorsi pedonali, nuovi arredi per il parco Cesare Pavese. La giunta Gualtieri ha approvato lo studio di fattibilità che mira a riqualificare il polmone verde della Ferratella, nel municipio IX.

Un luogo da riqualificare

Il parco, situato a poca distanza dall’ospedale Sant’Eugenio, è stato realizzato negli anni Settanta e conserva in maniera evidente segnali del tempo trascorso. Per riportalo a nuova vita, l’amministrazione ha firmato uno studio di fattibilità da 1,8 milioni di euro. Perché si legge ne progetto “il parco Pavese” è un luogo che “alterna identità e disagio” e che necessita di “consistenti e rilevanti interventi di riqualificazione, sia rispetto all’apparato vegetale che al sistema di percorsi ed attrezzature”.

L’area verde si sviluppa su 39mila metri quadrati tra via Elio Vittorini e viale Cesare Pavese. Rappresenta pertanto una sorta di collegamento tra vari quartieri. Confina infatti con l’Eur, e con il parco Giovanni Agnelli ed situato a poca distanza anche dall’area verde di via Achille Campanile e dal giardino Eros Corizza del Laurentino. Non molto lontano, c’è anche la riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa. Quindi “il parco – si legge nel progetto – rappresenta un elemento importante nella direzione dell’integrazione con le altre reti ecologiche”.

La riqualificazione prevede una serie di interventi che vanno dalla silvicoltura sulle alberature esistenti, in gran parte pini comuni, e la piantagione di nuove essenze; la rigenerazione dei prati con l’introduzione di sistemi di “prato fiorito spontaneo” nelle aree meno acecssibili. Manti drenanti per ridurre l’impermeabilizzazione dei percorsi ed il rifacimento degli impianti d’illuminazione. E’ prevista anche la realizzazione di uno spazio giochi e di un percorso vita.

