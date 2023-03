Spread the love

ROBERTO CROCE

Un viale tappezzato – di foglie secche – e ingiallite.

Il cielo plumbeo, – a strati, e ferrigno. – Avanzo lentamente – tradito solo – dal crepitio dei miei passi – e ascolto il canto – delle fronde stormenti.

Lo sguardo si perde – in un punto lontano – e un ricordo felice si libra alla ricerca del sole, come una rondine in volo.

D’un tratto, un soffio di vento – mi scippa furtivo – quel momento di gioia. –

Era fuggita da un ramo, – bastava poco – per farla cadere, – era solo una foglia.

A volte – è più facile – trattenere una lacrima.