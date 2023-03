L’amore e la sessualità

Spread the love

NUNZIA FASANO



A volte, nel mio studio di psicologa e psicoterapeuta, durante le terapie individuali e di coppia,uno dei due partner riporta che, dopo aver fatto l’amore, si sente triste, con un vuoto e piange internamente, tema che ci porta a riflettere sul senso di mancanza, non fisica, dell’altro. L’altro è lì con noi mentre stiamo facendo l’amore ma non sentiamo quella presenza che ci riempie che ci permette di godere. A volte alcuni uomini non riescono ad accedere alla tenerezza, al contatto dolce, al piacere di essere vicini alla propria donna, godendosi le sensazioni di abbandono e di soddisfazione di amore e dolcezza, si alzano per andare a bere o fumare o vedere il cellulare subito dopo l’amplesso, interrompendo il legame profondo e creando distanza.

Appartenente a una convinzione di un maschile trasmesso culturalmente, oltre a questo aspetto disfunzionale, la sensazione di vuoto rientra in un’eredità familiare anche trans-generazionale di ”marcio interno” che le donne si portano nella sessualità, nei loro rapporti d’amore, con la difficoltà a recuperare un’eccitazione serena non frammentata e libera di viversi un piacere gioioso

