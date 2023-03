Meloni, primo faccia a faccia in Aula con Schlein. La segretaria Pd: “Approvate salario minimo”. La premier dice no. E apre sul congedo parentale dei dem: “Parliamone”

Spread the love

Attacchi e contro attacchi, gruppi ‘trascinati’ nel supporto dei leader, gesti plateali di disapprovazione per l’avversario. A Montecitorio va in scena sul salario minimo il primo duello in Aula tra la neo segretaria Pd Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria dem, tra Chiara Gribaudo e Debora Serracchiani, esordisce richiamando la premier che prendeva appunti, ma che si interrompe subito per seguire le parole della leader dem. ”Noi ci siamo” per il salario minimo e il congedo paritario, chiedendo di sapere quale sia la posizione del governo“.

ilfattoquotidiano.it