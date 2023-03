Società: il senso delle api

Spread the love

GIUSEPPE ROTUNDO

Esopo lo sapeva bene, tanto da utilizzarli nelle sue famose favole: gli animali insegnano. E le api, forse più di ogni altra specie, hanno molto da istruirci sul senso di comunità e di organizzazione. Le api sanno essere, sanno fare, e sanno soprattutto convivere in forma magistralmente organizzata. Ogni ape lavora nella comunità e per la comunità, non disdegnando di ricoprire alcun ruolo (nutrice, guardiana, magazziniera, esploratrice, bottinatrice) per il bene e la crescita dell’alveare, ciascuna rimanendo responsabile e flessibile riguardo ai compiti assegnati. Animali sociali per eccellenza, appartengono a quelli che vengono definiti “super organismi”, proprio perché lavorano per mantenere coesa e longeva la loro struttura sociale attraverso un raffinato sistema di comunicazioni e un eccellente apparato organizzativo. Da anni ormai minacciate, sono divenute il simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici e le aggressioni irreversibili al nostro ecosistema. Il prezioso miele, che fino alla comparsa dello zucchero di canna era l’unico dolcificante esistente in natura, assurge a simbolo di come molto spesso, per ottenere il raccolto di un dolce frutto sia necessario un lavoro duro, costante e altamente organizzato.