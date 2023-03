I sindacati bocciano la riforma del fisco: “Mobilitazione”. Il Governo: “Massimo dialogo”

Spread the love

La quadra non c’è, non si è trovata. Al momento i sindacati – Cgil Cisl e Uil – escono dal confronto con il governo con un no all’impianto della riforma sul fisco, un parere sfavorevole, sia nel merito che “nel metodo del confronto”, mentre l’esecutivo si prepara a portare il disegno di legge delega – giovedì – in Consiglio dei ministri e continuerà il giro degli incontri con le parti sociali, iniziato con i confederali ieri, con le associazioni di impresa e categoria e degli ordini professionali, previsto oggi.

rainews