Reggio Emilia, i Vigili del fuoco al “Marching Together” per contrastare il disagio giovanile

VIGILI DEL FUOCO

Nella giornata del 15 marzo, il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia ha partecipato all’evento “Marching Together” finalizzato al contrasto del disagio giovanile, organizzato dalla Prefettura e dall’Università UniMore.

Nel cortile della sede Universitaria di Via Allegri, nel capoluogo cittadino, i Vigili del Fuco insieme alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale ed altri enti locali hanno allestito degli stand informativi per divulgare il tema della legalità e della sicurezza rimarcando al contempo la vicinanza delle Istituzioni alla Cittadinanza e, in particolar modo, alle giovani generazioni.

Il Comando di Reggio Emilia ha preso parte all’evento con 5 unità e due automezzi. In dettaglio, il furgone UCL, che funge da Posto di Comando Avanzato nelle emergenze su vasta scala ed il furgone NBCR impiegato regolarmente negli scenari di soccorso con sostanze pericolose.

Notevole l’interesse dimostrato dai ragazzi che hanno posto numerose domande in merito all’impiego degli automezzi e delle attrezzature esposte.