Spread the love

VIGILI DEL FUOCO I VARESE

16/03/22 ore 22:00 Vedano Olona (Va), via I Maggio. Per cause in corso di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro un muro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la donna