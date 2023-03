Video – Incendio a Concorezzo, colonna di fumo nero: evacuate 50 persone

Spread the love

monzatoday.it – Una nuvola di fumo nero e le fiamme. Incendio a Concorezzo nella mattinata di venerdì 17 marzo. Una colonna di fumo scura si è levata intorno alle 10.20 dall’area al confine con Monza lungo la strada provinciale Monza-Trezzo. Il rogo, avvenuto in via Ozanam, secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto il tetto di uno stabile dove sono in corso interventi di ristrutturazione.

Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco e in via precauzionale sono intervenuti anche i mezzi di emergenza del 118. In via Ozanam sono presenti anche gli agenti della polizia locale, i carabinieri e sul posto è giunto anche il sindaco Mauro Capitanio. Al momento non sembrano esserci feriti. Il palazzo è stato evacuato per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza e i residenti sono stati invitati a uscire dalle abitaizoni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo e sembra cha a scatenare le fiamme sia stata una scintilla sprigionatasi durante alcune operazioni su un tetto dove è in corso un intervento di riqualificazione energetica dello stabile.

VIDEO