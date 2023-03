Video – La Turchia sta affondando sott’acqua dopo il terremoto! Alluvione provoca 10 morti nel Sud-Est del Paese

Spread the love

Almeno 10 persone hanno perso la vita a causa di forti inondazioni a Sanliurfa ed Adiyaman, due province turche colpite dal terremoto del 6 febbraio nel Sud Est anatolico che ha provocato oltre 48.000 morti in Turchia e 6.000 nel nord della Siria.

Lo ha riportato Anadolu, facendo sapere che i corpi di cinque persone sono stati trovati nella cantina di un’abitazione a Sanliurfa portando in tutto a 9 le persone che hanno perso la vita in questa provincia mentre in mattinata una vittima era stata trovata nel distretto di Tut ad Adiyaman. Sono in corso operazioni di soccorso in entrambe le province dopo che da ieri sera forti precipitazioni avevano causato inondazioni

